المتهم بالاتجار بالمخدرات:"الضباط ضربونى وحرزولى حشيش لرفضى إهانتهم أمى"

تباشر نيابة قسم أول أكتوبر برئاسة مديرها المستشار عبد الله طنطاوى، التحقيق فى اتهام "خ.ح" 37 سنة صاحب شركة سياحة، بالاتجار فى المواد المخدرة وضرب ضابط شرطة.

قال المتهم فى التحقيقات إنه أثناء عودته إلى مقر سكنه بحى الأشجار بمدينة السادس من أكتوبر، فوجئ بكمين استوقفه وأبرز لرجاله بطاقة الهوية الخاصة به فطلبوا منه النزول، وحينما نزل كان بحوزته سيجارة مشتعلة فعنفه الضابط وطلب منه إطفاءها لا وسبه وأمه بألفاظ بذيئة، مادفعه لأن يتعدى بالضرب على الضابط .

وقال "خ.ح" إن قوة الكمين بإكماله والبالغ عددها 12 فردا تعدوا عليه بالضرب المبرح وأحدثوا به إصابات بالغة، وضربوه على ظهره بدبشك البنادق الآلية واقتادوه إلى قسم شرطة الشيخ زايد.

وأشار "المتهم" إلى أنه فور وصوله إلى القسم لفق له ضباط الكمين تهمة حيازة مواد مخدرة، وحرزوا له 4 قطع حشيش و800 جنيه، مضيفا أنه لا يحمل أى نقود وكل تعاملاته بالـ"فيزا كارت".

وطلب دفاع المتهم من النيابة عرض موكله على الطب الشرعى لبيان ما به من إصابات نتيجة تعدى رجال الشرطة عليه، وإرفاق التقرير الطبى بملف القضية، فأمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعى وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.