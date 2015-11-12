بالصور.. أمن السويس يضبط 82 زجاجة خمور مجهولة المصدر

تمكنت قوة من مكافحة جرائم الأداب، برئاسة السيد المقدم خالد عبد الناصر، رئيس قسم مباحث الآداب بمديرية أمن السويس، من ضبط كمية من الزجاجات المخدرة مجهولة المصدر.

كان اللواء جمال عبد البارى، مدير أمن السويس، أصدر تعليمات بمراقبة جميع المحال التجارية، حيث تم استصدار إذن من النيابة لأحد المحال بشارع أحمد عرابى، والمعروف عنه بيع المنتجات الكحولية، وبتفتيش المكان تم ضبط عدد "82" زجاجة خمور مختلفة الأنواع، وكذا ضبط عدد "468" كنز بيرة مختلفة الأنواع، بإجمالى عدد "550" زجاجة جميعها مجهولة المصدر.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهم وعمل المحضر اللازم وعرضه على النيابة.



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