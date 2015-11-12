أحمد النجار يعتذر عن بوستر معرض "تحيا مصر" بعد غضب مواقع التواصل الاجتماعى

اعتذر أحمد النجار رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام عن بوستر تداوله نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لمعرض "تحيا مصر " الذى تنظمه مؤسسة الأهرام نوفمبر الجارى، ويظهر فيه الصورة المرسومة الفنان الإمارتى حسين الجسمى ونماذج لمصريين يرقصون.

وكتب النجار فى منشور له عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك" طلب أحد الزملاء من رسامى الكاريكاتير بالمؤسسة تنظيم معرض للفنون التشكيلية.. وفى العادة أوافق على مثل هذه المعارض تشجيعا للفن وأملا فى ترقية الذوق العام، ومن الطبيعى أننى ليس لدى وقت لمراجعة كل شئ، وعندما ذهبت لافتتاح المعرض بصحبة دكتور حمدى أبو المعاطى نقيب التشكيليين أصبت أنا وهو بصدمة من بعض المعروضات وطلبت تغيير اللوحة التى استخدمت للترويج للمعرض، رغم أن هناك معروضات رفيعة المستوى فى النحت".

وأضاف النجار:"تقرر رفع عدد من اللوحات من المعرض ومنع تنظيم أى معرض للفنون التشكيلية بالأهرام نهائيا إلا من خلال الدكتور الفنان ماهر داود مدير إدارة المقتنيات الفنية والمعارض بالأهرام.. وأعتذر للجميع عن أى لوحات لا تليق باسم الأهرام تم عرضها حتى لو كانت قد رفعت من العرض".

كانت حالة من السخط والاستياء سادت موقع "فيس بوك"، رافضين الصورة ووضع المصريين فى قالب محدد، وأن الفرحة مرتبطة فقط بالرقص، حيث قال أحدهم: "مشهد اتجمع فيه كل الهيستيريا والبؤس اللى عايشين فيه!". وقال آخر: "مصرُ تتحدث عن نفسها! ونعم الإنجازات، وعلق آخر "متزعلش ! الفراعنة لو رجعوا مش بعيد يرجعوا الوأد للجيل ده كله".



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