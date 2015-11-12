أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وفاة سعوديتين بسبب إصابتهما بفيروس الأنفلونزا H1N1

Google+ Print
وفاة سعوديتين بسبب إصابتهما بفيروس الأنفلونزا H1N1 وفاة سعوديتين بسبب إصابتهما بفيروس الأنفلونزا H1N1

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس وفاة فتاتين سعوديتين فى جازان (جنوب غرب) المملكة إحداهن تبلغ من العمر 15 عاماً والأخرى 39 عاماً نتيجة إصابتهن بفيروس الأنفلونزا الموسمية H1N1 مشيرة إلى أنه تم خلال الأسبوعين الماضيين رصد ثمان حالات إصابة فى مركز التأهيل الشامل.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن حالات الأنفلونزا الموسمية التى تم تسجيلها فى جازان.تعكس الزيادة العامة فى نشاط فيروس الأنفلونزا فى مختلف مناطق المملكة, وهو امتداد لما يحدث فى كثير من دول العالم. مشيرة إلى أن نشاطه مستمر ويزداد خلال موسم الشتاء.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن الوضع لا يدعو للقلق وأن حالات الوفيات التى سجلت محدودة جداً ولديها ارتباط بأمراض أخرى.

وأكدت أهمية الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية الذى أثبت فعاليته ومأمونيته, مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت مؤخراً حملة التطعيم ضد الأنفلونزا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365