العاهل السعودى يتوجه إلى تركيا لرئاسة وفد بلاده فى قمة العشرين

توجه العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الخميس إلى تركيا ليرأس وفد السعودية فى قمة قادة دول مجموعة العشرين التى ستعقد فى انطاليا خلال يومى 15 و16 نوفمبر الجارى.

وقال الديوان الملكى السعودى فى بيان له إن" خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز غادر إلى تركيا، على رأس وفد المملكة للمشاركة فى قمة قادة دول مجموعة العشرين المقرر عقدها فى مدينة انطاليا بتركيا".

وتمثل دول مجموعة العشرين 90 بالمائة من الاقتصاد العالمى، و80 بالمئة من التجارة الدولية، وثلثى سكان العالم.

وقال الديوان الملكى السعودى فى بيان آخر أن الملك سلمان بن عبدالعزيز فوض ولى العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بإدارة شؤون البلاد خلال فترة غيابه عن المملكة.

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