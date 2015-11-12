وزير الرياضة عن استضافة كأس أفريقيا 2021: جل من لا يخطيء

كرر خالد عبد العزيز وزير الرياضة توضيحه للتصريحات المنسوبة إليه بأن مصر جاهزة لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2021.

وأوضح وزير الرياضة: "تم سؤالي في مؤتمر صحفي عن متى تستضيف مصر بطولة كروية، وقمت بالرد أنه على حد معلوماتي أن الجابون ستستضيف كأس أفريقيا 2017، والكاميرون في 2019، وأعد أن مصر ستتقدم باستضافة أول بطولة يكون لنا الحق في استضافتها".

وأضاف في تصريحات إذاعية: "ولكن فوجئت أن اتحاد الكرة نشر عبر موقعه الرسمي خبرًا يفيد بالاتفاق معه أن مصر ستتقدم لاستضافة كأس أفريقيا 2021، لأبادر بالاتصال بهم لتوضيح ما ذكرته في المؤتمر الصحفي".

وواصل: "بشكل عام الخطأ وارد، جل من لا يخطأ، فمن الممكن أقول أن مصر فازت بكأس أفريقيا ببوركينا فاسو عام 1996 وليس 1998، ولكن هذا ليس معناه جهل إداري، بل خطأ غير مقصود".

يذكر أن بطولة 2021 ستقام في كوت ديفوار، بينما تقام 2023 في غينيا.