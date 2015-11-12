التشكيل.. شيكابالا يقود الإسماعيلي والشعراوي وحيدا في هجوم الاتحاد

أعلن أحمد حسام "ميدو" تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

نجم الفريق الأصفر والمعار من الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" جاء على رأس تشكيل الإسماعيلي، في حين يقود حسني عبد ربه وسط الملعب.

وجاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: طه عادل، شوقي السعيد، بهاء مجدي، سعد حسني

خط الوسط: شيكابالا، عماد حمدي، حسني عبد ربه، توريك جبريل

خط الهجوم: مروان محسن، إيمانويل بناهيني

على الجانب الأخر جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود السيد

خط الدفاع: عبد الرحمن فاروق، أحمد السيد، عمرو نبيل، هشام شحاتة

خط الوسط: هاني سعيد، عاشور الأدهم، محمد عادل، رمزي خالد، أحمد الألفي

خط الهجوم: محمد شعراوي