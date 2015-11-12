أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

التشكيل.. شيكابالا يقود الإسماعيلي والشعراوي وحيدا في هجوم الاتحاد

Google+ Print
التشكيل.. شيكابالا يقود الإسماعيلي والشعراوي وحيدا في هجوم الاتحاد التشكيل.. شيكابالا يقود الإسماعيلي والشعراوي وحيدا في هجوم الاتحاد

أعلن أحمد حسام "ميدو" تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

نجم الفريق الأصفر والمعار من الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" جاء على رأس تشكيل الإسماعيلي، في حين يقود حسني عبد ربه وسط الملعب.

وجاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: طه عادل، شوقي السعيد، بهاء مجدي، سعد حسني

خط الوسط: شيكابالا، عماد حمدي، حسني عبد ربه، توريك جبريل

خط الهجوم: مروان محسن، إيمانويل بناهيني

على الجانب الأخر جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود السيد

خط الدفاع: عبد الرحمن فاروق، أحمد السيد، عمرو نبيل، هشام شحاتة

خط الوسط: هاني سعيد، عاشور الأدهم، محمد عادل، رمزي خالد، أحمد الألفي

خط الهجوم: محمد شعراوي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع