أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير.. مانشستر سيتي يريد أنشيلوتي

Google+ Print
تقرير.. مانشستر سيتي يريد أنشيلوتي تقرير.. مانشستر سيتي يريد أنشيلوتي

أشارت بعض التقارير الصحفية لرغبة مانشستر سيتي لاستقدام كارلو أنشيلوتي لتدريب الفريق خلفا لمانويل بيللجريني.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن مانشستر سيتي بدأ يفكر في عدم التجديد لمدربه الحالي مانويل بيللجريني مع نهاية الموسم الجاري، واستقدام كارلو أنشيلوتي خلفا له.

بيب جوارديولا أحد الأسماء الأخرى المرشحة لخلافة بيللجريني، إلا أن الأخير اقترب من التجديد لبايرن ميونيخ ثلاثة مواسم مقبلة خلال أيام.

يذكر أن بيللجريني يقود مانشستر سيتي للموسم الثالث على التوالي، إذ فاز معهم بلقب الدوري الإنجليزي في مناسبة سابقة، في حين مازال يتصدر جدول الترتيب في الموسم الحالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع