إخلاء سبيل مديرة تسويق متهمة بتزوير محرر رسمى للتشهير بـ"عمرو الليثى"

أمر محمد حسني، وكيل نيابة مصر القديمة، برئاسة المستشار محمد حسين- رئيس النيابة، بإخلاء سبيل "دانا ا" مديرة تسويق في البلاغ المقدم من الإعلامي عمرو الليثي لاتهامها بتزوير توكيل محامي وبطاقة شخصية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن محامي الإعلامي عمرو الليثي، اتهم مديرة التسويق بتزوير محرر رسمي عبارة عن توكيل لأحد المحامين وبطاقتها الشخصية لاستخدامها في رفع قضايا ضده، والتشهير به.

وقررت النيابة حجز المتهمة على ذمة تحريات المباحث، والتى جاءت لتنفي حدوث الواقعة، فأصدرت النيابة قرارها المتقدم.