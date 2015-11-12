بالفيديو.. رئيس جامعة الأزهر:”بقول لفرد أمن مبتفتش الطلاب ليه ؟؟ قالى و انت مالك “

قال الدكتور عبد الحى عزب رئيس جامعة الأزهر أنه يبذل قصارى جهده من أجل النهوض بالجامعة فى الداخل والخارج موضحا أنه يأتى فى معظم أيام الأجازة إلى مقر الجامعة لمباشرة العمل بنفسه.

وأضاف عزب خلال ندوة كلية الدرسات الإسلامية والعربية عن الدفاع عن السنة النبوية ، أنه قام بخصم 5 أيام لمسئولى وأفراد أمن فالكون بعد قيامة بزيارة مفاجأة منفردا على أبواب الجامعة قائلا :” دخلت وسط الطلاب كى لا يعرفنى أحد واكتشفت أن الأمن لا يقوم بتفتيش الطلاب وأثناء معاتبتى لأحد أفراد الأمن أثناء دخولى وسط الطلاب قلت له لماذا لا تفتش الطلاب فرد وانت مالك انت وعندما سألته إزاى وأنا مالى قالى انت بتشتغل إيه” ما أثار ضحك الحضور ، وأضاف عزب :” لن أتنازل عن ضبط الجامعة من مختلف النواحى “