موظف يفصل رأس زوجته عن جسدها بعد طلبها الطلاق لعدم قدرته على الإنجاب بقنا

شهد مركز نقادة بقنا اليوم، الخميس، جريمة بشعة بعد العثور على ربة منزل تم ذبحها وفصل رقبتها عن جسدها، وأفادت التحريات الأولية ارتكاب الزوج للجريمة وفر هاربًا، لعدم قدرته على الإنجاب، وطلب المجنى عليها الطلاق منه عدة مرات.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد مصرع "سامية.أ.ا"، 33 عامًا، ربة منزل، مذبوحة بآلة حادة "سكين"، وفصل رقبتها عن جسدها.

وأفادت التحريات الأولية، أن مرتكب الواقعة زوجها "محمد.ك.ع"، 52 عامًا، موظف، وقام بذبح المجنى عليها وفصل رقبتها عن جسدها لطلبها الطلاق منه أكثر من مرة بسبب عدم قدرته على الإنجاب.

تم نقل الجثة للمستشفى، وجار تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.