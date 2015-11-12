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مدير أمن الإسكندرية: أسرة العريس المخطوف لم تحرر محضرا بالواقعة

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مدير أمن الإسكندرية: أسرة العريس المخطوف لم تحرر محضرا بالواقعة مدير أمن الإسكندرية: أسرة العريس المخطوف لم تحرر محضرا بالواقعة
قال اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إن ما تم نشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اختطاف عريس ليلة زفافه لا يعلم عنه شيئًا، كما لم يقم أحد من أسرته بتحرير محضر بالواقعة.

وكان هاشتاج "خطفوا العريس" قد تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع التدوين المصغر "تويتر" ، اليوم الخميس، حيث تداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعى صورا لشاب يدعى بدر الجمل، تضامنا معه، وأكدوا خلال التدوينات أن أفرادا بزى مدنى قاموا باختطاف عريس أثناء تواجده برفقة عروسه والمشاركين له فى حفل الزفاف، واختطفوه وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، وذلك بمنطقة العجمى بالإسكندرية.

وعلق العديد من المغردين على خبر القبض على العريس دون التطرق لأسباب إلقاء القبض عليه، فيما غردت العروس، عبر صفحتها حسبما أكد النشطاء، قبل حفل الزفاف بيوم واحد، قائلة "صباحى حلو، أنا عروسة، الحمد لله".

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