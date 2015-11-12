أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الداخلية: عودة الحياة لطبيعتها حول كنيسة الهرم بعد تبادل إطلاق النيران

Google+ Print
الداخلية: عودة الحياة لطبيعتها حول كنيسة الهرم بعد تبادل إطلاق النيران الداخلية: عودة الحياة لطبيعتها حول كنيسة الهرم بعد تبادل إطلاق النيران
قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة، أن فرد الأمن الذى تواجد أمام الكنيسة الأنجيلية بالهرم، لم يصب بطلق نارى بل كدمات إثر سقوطه على الأرض بعد التعامل مع المجرمين، الذين أطلقوا النيران على أفراد الأمن أمام الكنيسة.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة، خلال مداخلة مع برنامج "مباشر من العاصمة" المذاع على فضائية "أون تى فى" اليوم الخميس، أن الخدمات الأمنية كانت منتبهة ومتواجدة، وبمجرد إطلاق الأعيرة النارية من قبل المجهولين تم تبادل إطلاق النيران، مؤكدا أن منطقة الكنيسة هادئة حاليا، وعادت الحياة لطبيعتها.

كان مجهولون يستقلون دراجة نارية أطلقوا الأعيرة النارية صوب أفراد الخدمة المعينة لتأمين الكنيسة الإنجيلية الكائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، مما دعا أفراد الخدمة مبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية ما أدى إلى فرارهم، وجار تكثيف الجهود لضبط مرتكبى الواقعة وما بحوزتهم من أسلحة نارية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


>- فى حادث الهجوم المسلح على كنيسة بالهرم.. إصابة أحد أفراد خدمة التأمين بطلق نارى.. شهود: مجهولان أطلقا 6 طلقات على كشك الحراسة.. والنيابة تأمر بالتحفظ على فوارغ الطلقات وسرعة ضبط المتورطين بالواقعة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365