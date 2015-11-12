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مريضة نفسيا تقتل والدتها المسنة بمركز أبنوب فى أسيوط

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مريضة نفسيا تقتل والدتها المسنة بمركز أبنوب فى أسيوط مريضة نفسيا تقتل والدتها المسنة بمركز أبنوب فى أسيوط
تعدت مريضة نفسياً بمركز أبنوب فى أسيوط على والدتها المسنة، المقيمة معها بذات المنزل، وهشمت رأسها حتى فارقت الحياة.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من المقدم محسن شريت رئيس مباحث أبنوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بتعدى مريضة نفسياً على والدتها المسنة بالضرب حتى فارقت الحياة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة سيدة مسنة تدعى "إكرام . ق . س" 80 سنة ملقاة على الأرض ومهشمة الرأس ومنطقة الوجه تماما، وبالفحص تبين أن ابنتها "هناء . م . إ" 35 سنة مقيمة ببندر أبنوب هى مرتكبة الواقعة، وأنها تعانى من مرض نفسى جعلها تقدم على ارتكاب الواقعة، باستخدام عصا كبيرة بالمنزل "شومة" وكسرتها بالكامل على رأس أمها حتى فارقت الحياة، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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