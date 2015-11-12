الكشف المبكر عن سرطان الثدى يجنبك تطور المرض

أسباب الإصابة بسرطان الثدى

>

سرطان الثدى من أخطر الأمراض وأكثرها انتشارا بين النساء، وتأتى أسباب الوفاة بسرطان الثدى، على قائمة أهم خمسة مسببات الوفاة بين النساء على مستوى العالم.>عن أهم الأسباب التى تؤدى لتعرض النساء للإصابة بسرطان الثدى، يؤكد أستاذ الجراحة العامة بطب القصر العينى الدكتور إبراهيم كامل عيادة، أن سرطان الثدى كغيرة من الأورام السرطانية لم يتحدد السبب الرئيسى للإصابة به رغم الأبحاث العديدة التى أجريت على مستوى العالم.

إلا أن هناك العديد من العوامل التى تساهم بصورة كبيرة فى زيادة فرص التعرض لأورام الثدى بين النساء، على رأسها العوامل الوراثية والتلوث البيئى، والمشاكل الهرمونية التى تنتج عن تناول موانع الحمل الهرمونية لسنوات طويلة.

الكشف المبكر عن أورام الثدى

>

>عن أهمية الكشف المبكر لأورام الثدى، يؤكد إبراهيم عيادة أن أورام الثدى تحديدا ترتبط درجة خطورتها بصورة كبيرة بتأخر التشخيص، فالتشخيص المبكر لأورام الثدى يسهم فى السيطرة على الورم وعلاجه ويقلص فرص التعرض للوفاة بنسبة تقارب 75% فى بعض الحالات.

يوضح عيادة أن الكشف الدورى عن أورام الثدى كل عام بعد سن الأربعين والكشف الدورى كل ستة أشهر للحالات الوراثية، يعد أهم الوسائل الوقائية من تدهور سرطان الثدى ويسهم فى الكشف المبكر عن الإصابة بالمرض.

>