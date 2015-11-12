تأجيل محاكمة «غزلان» في «غرفة عمليات رابعة» لجلسة 15 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، محاكمة محمود غزلان، في ضوء إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً ب«”غرفة عمليات رابعة» لجلسة 15 ديمسبر، لحضور محاميه الاصيل و للإطلاع، وقررت ندب المحامي عامر علوان.

وعلق ”غزلان” على القرار طالباً من المحكمة حضور محاميه الأصيل وأنه سيوكل محاميه، مبدياً رغبته في عدم ندب محامي للدفاع عنه ، ليرد القاضي بأن الأولوية للمحامي الأصيل، و أن وجود المحامي المنتدب سيكون لسماعه في حالة تغيب المحامي الموكل .

ووجهت النيابة، إلى المتهمين وعددهم 51 على رأسهم مرشد الإخوان ” محمد بديع ” ومنهم “غزلان ” عدد من الإتهامات تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعةالعدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.