صور|جولة لمحافظ الشرقية..الفصول خالية من الطلاب وآخر تاريخ على السبورة «22 أكتوبر»

لاحظ الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، ارتفاع نسبة الغياب بين الطلاب للصفين الأول والثاني الثانوي وعدم وجود طلاب بالصف الثالث الثانوي فالفصول فارغة بدون طلاب وآخر تاريخ للتدريس مسجل على السبورة بتاريخ 22/10/2015 م، وذلك خلال زيارة المحافظ المفاجئة اليوم لمدرسة أحمد عرابي الثانوية العسكرية بمدينة الزقازيق.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بإلزام مديري المدارس بمختلف الإدارات التعليمية بتفعيل نسبة الـ 85 % بين الطلاب لتصبح شرطاً لاجتياز الطالب للامتحانات لهذا العام، ونبه المحافظ على مديرة المدرسة بضرورة تفعيل مجموعات التقوية داخل الفصول وتفعيل نسبة الحضور 85 % بين الطلاب لضمان عودة الطالب للمدرسة.