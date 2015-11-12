صور|جولة لمحافظ الشرقية..الفصول خالية من الطلاب وآخر تاريخ على السبورة «22 أكتوبر»
لاحظ الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، ارتفاع نسبة الغياب بين الطلاب للصفين الأول والثاني الثانوي وعدم وجود طلاب بالصف الثالث الثانوي فالفصول فارغة بدون طلاب وآخر تاريخ للتدريس مسجل على السبورة بتاريخ 22/10/2015 م، وذلك خلال زيارة المحافظ المفاجئة اليوم لمدرسة أحمد عرابي الثانوية العسكرية بمدينة الزقازيق.
ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بإلزام مديري المدارس بمختلف الإدارات التعليمية بتفعيل نسبة الـ 85 % بين الطلاب لتصبح شرطاً لاجتياز الطالب للامتحانات لهذا العام، ونبه المحافظ على مديرة المدرسة بضرورة تفعيل مجموعات التقوية داخل الفصول وتفعيل نسبة الحضور 85 % بين الطلاب لضمان عودة الطالب للمدرسة.
وأدار المحافظ، حواراًمفتوحاً مع الطلاب داخل المدرسة وحثهم على التفوق لبناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها وقال مدرستكم تحمل إسم الزعيم أحمد عرابي إبن الشرقية فهذا فخر لكم ولنا.
كما طلب الطلاب من المحافظ إختصار فترة اليوم الدراسي داخل المدرسة ووعدهم المحافظ بمخاطبة وكيل وزارة التربية والتعليم لبحث إمكانية تخفيض عدد ساعات اليوم الدراسي لضمان جذب الطالب وعودته مرة أخرى للمدرسة.
واختتم المحافظ جولته داخل المدرسة بتفقد حجرة مناهل المعرفة والمكتبة المدرسية والتي تضم كتب في كافة المجالات العلمية والثقافية والإجتماعية والبيئية والدينية.