أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

450 ألمانيًا يصلون الأقصر علي متن 4 طائرات”شارتر”‎

Google+ Print
450 ألمانيًا يصلون الأقصر علي متن 4 طائرات”شارتر”‎ 450 ألمانيًا يصلون الأقصر علي متن 4 طائرات”شارتر”‎

يصل إلى «مطار الأقصر» الدولي، اليوم الخميس، قرابة 450 سائحًا ألمانيًا على متن 4 رحلات للطيران العارض “شارتر” قادمين من 4 مدن ألمانية.

والرحلات الأربع تابعة لشركة صن إكسبرس العالمية قادمة من مدن فرانكفورت، دوسلدورف، ميونيخ، لايبزج.

وقال مدير العلاقات العامة بمطار الأقصر الدولي، بخيت خيري أن كل طائرة من الطائرات الأربع تقل علي متنها ما بين 100 و120 سائحًا ألمانيًا.

ومن المقرر أن يزور السياح الألمان المعالم الأثرية بالبرين الشرقي والغربي للأقصر ثم يقضون عدة ليالي في رحلة نيلية بين الأقصر وأسوان علي متن بعض الفنادق العائمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا