450 ألمانيًا يصلون الأقصر علي متن 4 طائرات”شارتر”‎

يصل إلى «مطار الأقصر» الدولي، اليوم الخميس، قرابة 450 سائحًا ألمانيًا على متن 4 رحلات للطيران العارض “شارتر” قادمين من 4 مدن ألمانية.

والرحلات الأربع تابعة لشركة صن إكسبرس العالمية قادمة من مدن فرانكفورت، دوسلدورف، ميونيخ، لايبزج.

وقال مدير العلاقات العامة بمطار الأقصر الدولي، بخيت خيري أن كل طائرة من الطائرات الأربع تقل علي متنها ما بين 100 و120 سائحًا ألمانيًا.

ومن المقرر أن يزور السياح الألمان المعالم الأثرية بالبرين الشرقي والغربي للأقصر ثم يقضون عدة ليالي في رحلة نيلية بين الأقصر وأسوان علي متن بعض الفنادق العائمة.