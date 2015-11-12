بالصور.. دجلة يضع حجر الأساس لفرع كينيا

وضع المهندس ماجد سامي رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادي دجلة حجر الأساس لنادي وادي دجلة " نيروبي " في خطوة تعد الأولى في تاريخ الأندية المصرية الرياضية والاجتماعية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة وضعتها شركة أندية وادي دجلة للتوسع داخل مصر وخارجها ، تشمل افتتاح ٢٠ نادٍ في إفريقيا في كينيا تليها إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا، يعقبها قيام الشركة الأم بالاستثمار في مجالات أخرى بنفس الدول كالاستثمار العقاري و الاستثمار في مجالي التعليم و الصحة.

وعن وادي دجلة في كينيا أكد ماجد سامي أن المشروع يساعد في دعم العلاقات بين مصر ودول حوض النيل من خلال التعاون المشترك في مجال الرياضة.

وأضاف سامي أن أندية وادي دجلة تخطط لنقل النجاح الذي حققته في مصر إلى القارة السمراء بدأً بكينيا من خلال توفير ناد جديد يدعم البنية التحتية الرياضية في كينيا ، كما يساعد على اكتشاف أبطال كينيين قادرون على المنافسة في المحافل القارية و الدولية.

وأكد سامي أنه يسعى لاستفادة الرياضة المصرية من التفوق الكيني في مجال ألعاب القوي و لاسيما سباقات المسافات المتوسطة و الطويلة التي تتفوق فيها المنتخبات الكينية حيث حصدت ١١ ميدالية أوليمبية في أوليمبياد لندن ٢٠١٢ (٢ ذهب ، ٤ فضة ، ٥ برونز) وجميعها في سباقات ألعاب القوى و ذلك من خلال التعاون المشترك بين وادي دجلة مصر و وادي دجلة كينيا لتدريب العدائين المصريين بعد قيام وادي دجلة كينيا بالتعاقد مع دوجلاس واكيهوري أحد أبطال كينيا التاريخيين و الذي حقق العديد من الميداليات العالمية والأوليمبية خلال تاريخه الرياضي.

وأضاف أن وادي دجلة " كينيا " سيكون فرصة لتبادل الخبرات كذلك في مجالات كرة القدم و كرة اليد والاسكواش التي تتفوق مصر فيها على كينيا.

وأنهي سامي حديثه بأن أحد أهم الأهداف التي يسعى لها وادي دجلة أيضا هو المحافظة على المواهب الرياضية الإفريقية داخل القارة السمراء ومحاربة التجنيس الذي تلجأ له العديد من الدول الأوروبية والعربية و تؤدي إلى حصول تلك الدول على ميداليات أوليمبية عن طريق المواهب السمراء رغم انه حق أصيل للدول الإفريقية .