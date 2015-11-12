استمرار إضراب موظفو «مساحة المنيا» لليوم الثاني‎

استمر إضراب موظفو المساحة بمحافظة المنيا للمطالبة بتطبيق اللائحة المالية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقال موظفو الهيئة: إننا قمنا بالإضراب عن العمل العام الماضي، وجرى التفاوض للعودة إلى العمل مرة آخرى وعدم الإضراب بعد الاتفاق على

> بنود للائحةٍ ماليةٍ جديدةٍ وبالفعل جرى إعداد اللائحة المالية للهيئة التي اعتمدت أبريل الماضي، وحتى الآن لم تطبقها بشكل فعلي.

وأشاروا إلى أن أهم بنود اللائحة المالية التي جرى اعتمادها تتمثل في صرف 400 % بدل حافز للعاملين بالمساحة، وصرف 40 % بدل طبيعة عمل للفنيين و25 % طبيعة عمل للإداريين، وزيادة ليلة بدل السفر من 6 جنيهات إلى 50 جنيهًا في المسافات التي تقل عن 500 كيلو متر، و75 جنيه للمسافات التي تزيد عن 500 كيلو متر.

وأوضحوا أن وزير الري أرسل فاكسًا إلى المديريات أكد فيه السماح ببند الصرف للعاملين بالهيئة وعدم تحميل موازنة الدولة أية أعباء متسألين لماذ أصدر رئيس الهيئة قراره بعدم صرف المستحقات المالية خلال الفترة الماضية.