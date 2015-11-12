أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بعثة مصر في تشاد.. كوبر يشتكي سوء الملعب الفرعي ومحاولات للتدرب على الرئيسي

Google+ Print
بعثة مصر في تشاد.. كوبر يشتكي سوء الملعب الفرعي ومحاولات للتدرب على الرئيسي بعثة مصر في تشاد.. كوبر يشتكي سوء الملعب الفرعي ومحاولات للتدرب على الرئيسي

وصلت بعثة المصري صباح الخميس إلى لتشاد، لخوض مباراة الذهاب في المرحلة الثانية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وفور وصول الفريق، اشتكى هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني للمنتخب المصري، من سوء حالة أرضية الملعب الفرعي، والذي من المفترض أن يشهد تدريبات الفراعنة مساء اليوم.

الجهاز الإداري للمنتخب يجري محاولات مع الجانب التشادي لاقناعهم بالتدرب على الملعب الرئيسي بدلا من الملعب الفرعي، لتفادي التدرب على الأرضية السيئة في الملعب الفرعي، والتي قد تتسبب في إصابات للاعبين.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره التشادي ذهابا يوم الـ 14 من شهر نوفمبر الجاري، فيما ستكون مباراة الإياب في يوم الـ 17 من الشهر ذاته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»