بعثة مصر في تشاد.. كوبر يشتكي سوء الملعب الفرعي ومحاولات للتدرب على الرئيسي

وصلت بعثة المنتخب المصري صباح الخميس إلى لتشاد، لخوض مباراة الذهاب في المرحلة الثانية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وفور وصول الفريق، اشتكى هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني للمنتخب المصري، من سوء حالة أرضية الملعب الفرعي، والذي من المفترض أن يشهد تدريبات الفراعنة مساء اليوم.

الجهاز الإداري للمنتخب يجري محاولات مع الجانب التشادي لاقناعهم بالتدرب على الملعب الرئيسي بدلا من الملعب الفرعي، لتفادي التدرب على الأرضية السيئة في الملعب الفرعي، والتي قد تتسبب في إصابات للاعبين.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره التشادي ذهابا يوم الـ 14 من شهر نوفمبر الجاري، فيما ستكون مباراة الإياب في يوم الـ 17 من الشهر ذاته.