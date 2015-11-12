عاصم عبد الماجد محرضاً الإخوان ضد الأقباط: يسعون للإضرار بالمسلمين

حرض عاصم عبد الماجد، أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية، أنصار جماعة الإخوان، ضد الكنيسة المصرية، زاعما أنهم يسعون للاضرار بالمسلمين فى مصر

وقال عبد الماجد فى بيان له عبر صحفته على "فيس بوك": "كان النصارى يخططون لاستعادة الأندلس ولم ييأسوا طيلة ثمانية قرون، حتى جاءتهم الفرصة على طبق من ذهب حينما نشأت أجيال من المسلمين همها الدنيا لا الدين".

وزعم عبد الماجد قائلا: "نفس المأساة يحاول أقباط مصر تكرارها معنا، ونفس الفخ منصوب لنا، في ظل وجود غباء منقطع النظير، وملايين الجهال وإلغوغاء والفساق والبلهاء وأهل الشهوات والمغفلين من مسلمي بلدنا".

وواصل مزاعمه قائلاًَ: "الكنيسة التي تخاطب الاقباط بوصفهم شعبها لا جزءا من الشعب المصري وتسعى لتحطيمنها"- في إشارة لجماعة الإخوان وانصارها.

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