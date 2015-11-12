أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير البيئة يلتقى رئيس الهيئة العربية للتصنيع لمناقشة إنتاج مكامير فحم مطورة

Google+ Print
وزير البيئة يلتقى رئيس الهيئة العربية للتصنيع لمناقشة إنتاج مكامير فحم مطورة وزير البيئة يلتقى رئيس الهيئة العربية للتصنيع لمناقشة إنتاج مكامير فحم مطورة
التقى الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والفريق عبد العزير سيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع بعدد من منتجى الفحم بالقليوبية، ومجموعة من جمعيات منتجى ومصدرى الفحم، وذلك بمقر الجهاز التنفيذى للهيئة العربية للتصنيع لدراسة إمكانية إنتاج مكامير فحم مطورة وعرض نماذج للمكامير التى قامت الهيئة بإنتاجها .

واستعرض نموذجين لمكامير الفحم المطورة إحدهما تابع للهيئة العربية للتصنيع وله شكلان أفقى يمكن للوحدة الواحدة منه إنتاج 2 طن فحم فى اليوم، وآخر رأسى تنتج الوحدة الواحدة منه كميات مضاعفة من الفحم .

وأكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة خلال الاجتماع، أنه لا مساس بصحة المواطنين، وأن تطوير مكامير الفحم يساهم فى الحفاظ على صحة المواطن وعلى صناعة الفحم والعاملين بها، مشيرا إلى أن الطاقة المنتجة من المكامير يمكن تحويلها إلى كهرباء وبتعريفة يمكن للدولة أن تشتريها.

وأوضح أن الوزارة لا تعترض على أى نوع من المكامير طالما أنها متوافقة بيئيا، وأن الوزارة ستقوم بدراسة المكمورة الخرسانية وفى حال كونها متوافقة مع البيئة سيتم تعميمها وسيكون هناك آليات للتمويل فى حالة عدم قدرة أصحاب المكامير على شرائها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365