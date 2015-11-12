وزير البيئة يلتقى رئيس الهيئة العربية للتصنيع لمناقشة إنتاج مكامير فحم مطورة

التقى الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والفريق عبد العزير سيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع بعدد من منتجى الفحم بالقليوبية، ومجموعة من جمعيات منتجى ومصدرى الفحم، وذلك بمقر الجهاز التنفيذى للهيئة العربية للتصنيع لدراسة إمكانية إنتاج مكامير فحم مطورة وعرض نماذج للمكامير التى قامت الهيئة بإنتاجها .

واستعرض نموذجين لمكامير الفحم المطورة إحدهما تابع للهيئة العربية للتصنيع وله شكلان أفقى يمكن للوحدة الواحدة منه إنتاج 2 طن فحم فى اليوم، وآخر رأسى تنتج الوحدة الواحدة منه كميات مضاعفة من الفحم .

وأكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة خلال الاجتماع، أنه لا مساس بصحة المواطنين، وأن تطوير مكامير الفحم يساهم فى الحفاظ على صحة المواطن وعلى صناعة الفحم والعاملين بها، مشيرا إلى أن الطاقة المنتجة من المكامير يمكن تحويلها إلى كهرباء وبتعريفة يمكن للدولة أن تشتريها.

وأوضح أن الوزارة لا تعترض على أى نوع من المكامير طالما أنها متوافقة بيئيا، وأن الوزارة ستقوم بدراسة المكمورة الخرسانية وفى حال كونها متوافقة مع البيئة سيتم تعميمها وسيكون هناك آليات للتمويل فى حالة عدم قدرة أصحاب المكامير على شرائها.