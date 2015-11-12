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وزير النقل: تذاكر القطارات لمرضى السرطان وذويهم ونقلهم لمعهد الأورام مجانًا

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وزير النقل: تذاكر القطارات لمرضى السرطان وذويهم ونقلهم لمعهد الأورام مجانًا وزير النقل: تذاكر القطارات لمرضى السرطان وذويهم ونقلهم لمعهد الأورام مجانًا

وزير النقل

صرح أحمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة النقل، أن قرار الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل بإلغاء التصاريح وميداليات السفر المجانية بالسكة الحديد لا يسري على مرضى السرطان ومرافقيهم بل يستمر النظام الذي كان ساريًا عليهم من قبل وعلى ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف إبراهيم، أن الجيوشي، وبالاتفاق مع المهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد، قرر توفير وسيلة انتقال على نفقة الوزارة لنقلهم إلى المعهد القومي للأورام، وكذلك مستشفى سرطان الأطفال، بالإضافة إلى توفير كراسي متحركة لمن يحتاجها منهم.

وأكد الجيوشي، أن مرضى السرطان لهم علينا كل الحقوق ويكفيهم ما هم فيه، ولن نكون نحن والمرض عليهم، وسوف نحاول تخفيف آلامهم مع تمنياتنا لهم بالشفاء العاجل.

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