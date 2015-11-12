بلاتيني يؤكد.. ترشحي لرئاسة الفيفا لم يرفض بعد

(إفي): انتقد الفرنسي ميشيل بلاتيني، المستبعد اليوم الخميس من قائمة المرشحين لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بطء المؤسسة الكروية في الرد على الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار منعه من ممارسة أي أعمال متعلقة بكرة القدم من قبل لجنة القيم التابعة للفيفا.

بلاتيني أكد أيضا أن الفيفا لم يصدر قرارا بعد، يفيد برفض ترشحه على منصب الرئاسة.

وقال محامو الفرنسي في بيان لهم، حصلت (إفي) على نسخة منه: "وفقا لتصريحات سابقة من قبل اللجنة الانتخابية، فإن مسألة ترشح السيد بلاتيني ستتم مراجعتها بعد انتهاء فترة الإيقاف التي تم إصدارها من قبل. ولهذا، فإن ترشحه لم يتم رفضه بأي شكل".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد كشف النقاب عن القائمة النهائية للمتنافسين على رئاسة الاتحاد خلال الانتخابات المزمع انعقادها يوم 26 فبراي عام 2016 في مدينة زيورخ السويسرية.

وقبلت اللجنة المشرفة على انتخابات الفيفا أوراق خمسة مرشحين بشكل نهائي اليوم الخميس وهم السويسري جياني إنفانتينو والفرنسي جيروم شامبين والأردني علي بن الحسين والبحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة والجنوب إفريقي طوكيو سيخوالي.

وفيما يلي نبذة عن المرشحين الخمسة لرئاسة المنظومة الكروية الأكبر في العالم:.