8 رحلات أوكرانية علي متنها 1100 سائح تصل شرم الشيخ

أكد اللواء عبدالوهاب علي، مدير مطار شرم الشيخ الدولي، استمرار وصول الرحلات الدولية والداخلية المجدولة إلى مطار شرم الشيخ، وعلى متنها مجموعات سياحية من مختلف الجنسيات، حيث من المقرر أن يستقبل مطار شرم الشيخ اليوم “الخميس”، 50 رحلة دولية وداخلية، من بينهم :” 8 رحلات أوكرانية، على متنها 1100 سائحًا – رحلتين من كلٍ من ” بلجيكا – السعودية – ورحلة من كلٍ من ” إيطاليا والأردن” – 8 رحلات داخلية “، بالإضافة إلى وصول 19 رحلة روسية – 9 رحلات إنجليزية بدون ركاب لليوم السابع على التوالي، لعودة السائحين الروس والإنجليز . وصرح الطيار محمد صادق الشوري، مدير مطار الغردقة الدولي، أنه من المخطط أن يستقبل مطار الغردقة اليوم 83 رحلة دولية وداخلية من بينهم :” 23 رحلة ألمانية، على متنها 3500 سائحًا – 7 رحلات بولندية، على متنها 850 سائحًا -4 رحلات من الدنمارك علي متنها 440 سائحًا – 3 رحلات من سويسرا، على متنها 295 سائحًا – رحلتين من كلٍ من ” السويد – النمسا – بلجيكا – هولندا – تركيا” – رحلة من كل من ” لاتونيا – تنزانيا – أوكرانيا – والتشيك “،على متنها مجموعات سياحية – و9 رحلات داخلية “، بالإضافة إلى 23 رحلة روسية بدون ركاب .