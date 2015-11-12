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بدء جلسة محاكمة المتهمين في قضية «خلية امبابة»

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بدء جلسة محاكمة المتهمين في قضية «خلية امبابة» بدء جلسة محاكمة المتهمين في قضية «خلية امبابة»

أرشيفية

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، جلسة اليوم “الخميس”، من محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة”

وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين، وعددهم 16 من بينهم :” 3 هاربين “، أنهم في غضون الفترة ما بين 2013 وحتى مارس 2015م، قاموا بإنشاء جماعة تأسست على خلاف القانون، والتي تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، فضلًا عن استحلال دمائهم، والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، كما أسندت لهم تهمة حيازة الأسلحة النارية والمفرقعات والأسلحة البيضاء .

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