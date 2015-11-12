لمريض السكر.. ملعقتا خل تفاح تنظمان سكرك وتحميك من المضاعفات

من المعروف أن استخدامات الخل الأبيض عديدة، ولكن ثبت أن خل التفاح له العديد من الاستخدامات التى تساعد فى علاج العديد من المشكلات الصحية، ومنها السيطرة على مستوى السكر فى الدم. خل التفاح يسيطر على مرض السكر

>ذكر تقرير نشره موقع readers digest الأمريكى، أن خل التفاح له العديد من الفوائد الصحية التى تساعد فى السيطرة على مرض السكر، حيث إن القليل من خل التفاح يساعد فى الحفاظ على مستويات السكر فى الدم من النوع الثانى، والذين لا يتناولون جرعات الأنسولين. ملعقتان من خل التفاح قبل النوم يقلل مستوى السكر فى الدم

>وأشار التقرير إلى أن تناول ملعقتين من خل التفاح قبل النوم، يؤدى إلى انخفاض مستويات السكر فى الدم فى الصباح، ووجدت دراسة أجرتها جامعة ولاية أريزونا أن الأشخاص الذين تناولوا خليطا من خل التفاح قبل تناول وجبة عالية من الكربوهيدرات، حدث انخفاض بمستوى السكر فى الدم بعد ذلك، والسبب وراء ذلك وجود حمض antiglycemic بخل التفاح مما يساعد فى انخفاض مستوى السكر فى الدم.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365