مخاوف من انتشار "حمى الدينج" بسبب البعوض بـ"هاواى" بأمريكا

أكد مسئولو الصحة بولاية هاواى "الأمريكية" وجود ما لا يقل عن 37 حالة إصابة بحمى الدينج - وهو مرض استوائى يسببه البعوض - محذرين من أن جزيرة هاواى بأكملها معرضة لخطر انتشار المرض.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على موقعها الالكترونى اليوم الخميس عن المسئولين قولهم إنه تم تأكيد وجود حالات إصابة بحمى الدينج فى مدن مختلفة بجزيرة هاواى، التى تعرف باسم "الجزيرة الكبيرة"، مع اكتشاف نحو 24 حالة فى منطقة "كابتن كوك" الغربية.

ووفقا للصحيفة، أكد المسئولون أنهم يعملون على تحديد كل حالات الإصابة المحتملة بالمرض، ويدرسون آلية انتقاله على أمل الحيلولة دون تفشيه فى باقى أرجاء الجزيرة.

وحث المسئولون سكان الجزيرة وزائريها على تجنب أماكن تواجد البعوض.

وقالوا إنه من بين حالات الإصابة المؤكدة بحمى الدينج 25 من سكان هاواى، بينهم 4 أطفال، و8 سائحين.