موظفو المساحة بالمنيا يواصلون إضرابهم للمطالبة بتطبيق اللائحة المالية

يواصل العاملون بمديرية المساحة بالمنيا، الإضراب عن العمل، لليوم الثانى على التوالى، لعدم تطبيق اللائحة المالية للهيئة، والتى تم اعتمادها منذ إبريل الماضى.

وقال موظفو الهيئة، إننا قمنا بالإضراب عن العمل العام الماضى، وتم التفاوض معنا للعودة إلى العمل مرة أخرى، بعد الاتفاق على بنود للائحة مالية جديدة، وبالفعل تم إعداد اللائحة المالية للهيئة واعتمادها فى إبريل الماضى، وحتى الآن لم تطبق بشكل فعلى.

وأضاف العمال لـ"اليوم السابع" أن أهم بنود اللائحة المالية التى تم اعتمادها تتمثل فى صرف 400% بدل حافز للعاملين بالمساحة، و40% بدل طبيعة عمل للفنيين و25 % طبيعة عمل للإداريين، وزيادة ليلة بدل السفر من 6 جنيهات إلى 50 جنيهاً فى المسافات التى تقل عن 500 كيلو متر، و75 جنيها للمسافات التى تزيد عن 500 كيلو متر.

وأوضحوا أن وزير الرى أرسل فاكسا إلى المديريات يؤكد سماح بند الصرف للعاملين بالهيئة وعدم تحميل موازنة الدولة أى أعباء، متسائلين "لماذ أصدر رئيس الهيئة قراره بعدم صرف المستحقات المالية خلال الفترة الماضية؟".

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