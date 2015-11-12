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"الأغذية العالمى" يطلق تطبيقا "شارك بوجبة" على الهواتف لصالح أطفال سوريا

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"الأغذية العالمى" يطلق تطبيقا "شارك بوجبة" على الهواتف لصالح أطفال سوريا "الأغذية العالمى" يطلق تطبيقا "شارك بوجبة" على الهواتف لصالح أطفال سوريا

أطلق برنامج الأغذية العالمى اليوم الأربعاء، تطبيقا على الهواتف الذكية حيث يقدم مستخدموه المساعدة فى إطعام أطفال سوريا اللاجئين من خلال برنامج " شارك بوجبة " بمجرد نقرة على الهواتف النقالة.

وذكر بيان وزعه مكتب البرنامج اليوم أنه يمكن للمستخدم المشاركة وقتما يشاء وأينما كان، فيمكنه "مشاركة وجباته" أثناء تناوله العشاء مع الأصدقاء أو تناول طعام الغداء فى المكتب ومجرد تبرع صغير قيمته 50 سنتا أمريكياً سيوفر التغذية الضرورية لطفل واحد ليوم واحد.

وأوضح أن تلك المساهمات سيستفيد منها الأطفال السوريون اللاجئون فى الأردن الذين يشكلون جزءاً من مشروع الوجبات المدرسية الذى ينفذه البرنامج الأغذية العالمى.

ونقل البيان قول المدير التنفيذى للبرنامج إرثارين كازين،: "أمر بسيط مثل مشاركة وجبة يمثل كيف يمكن للناس فى مختلف أنحاء العالم التضافر معاً" مضيفة "هذه النسخة الرقمية من مشاركة الوجبات هى وسيلة ملموسة لدعم مبادرة جيل القضاء على الجوع.
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