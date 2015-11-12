مقتل 100 شخص خلال الاشتباكات بين قوات النظام وداعش شمال سوريا

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الخميس، عن مقتل 100 شخص على الأقل خلال الاشتباكات بين قوات النظام السورى ومسحلى تنظيم (داعش) الإرهابى بشمال سوريا.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن المرصد (مقره لندن) قوله "إن مائة شخص على الأقل من الجنود والمسلحين قتلوا فى شمال سوريا خلال 24 ساعة من الاشتباكات العنيفة هذا الأسبوع مع وصول القوات الموالية للحكومة إلى قاعدة جوية حاصرها تنظيم داعش لفترة طويلة، مشيرا إلى أن معظم القتلى من متشددى داعش والقوات الحكومية وحلفائها.

يذكر أن كسر حصار القاعدة الجوية يمثل أكبر انتصار عسكرى للحكومة السورية منذ أن تدخلت روسيا فى الصراع وبدأت حملة قصف جوى يوم 30 سبتمبر.

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