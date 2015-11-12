محكمة النقض تقبل طعون 104 متهمين بـ"أحداث الظاهر" وتقضى بإعادة محاكمتهم

قضت محكمة النقض اليوم، الخميس، بقبول الطعون المقدمة من 104 إخوانيين، على الأحكام الصادرة ضدهم من جنايات القاهرة بالسجن 1034 عامًا بواقع 10 سنوات لـ102 متهم، و7 سنوات لمتهمين آخرين، على خلفية تورطهم فى أحداث منطقة الظاهر التى وقعت فى يوليو 2011، وقررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة للجنايات.

وقضت محكمة جنايات القاهرة فى مطلع مايو الماضى، بمعاقبة 102 متهم بالسجن 10 سنوات، و7 سنوات لاثنين آخرين فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة الظاهر شهر يوليو من عام 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بعدما انتهت التحقيقات إلى ارتكابهم جرائم التجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيونى، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل المواطن عمرو بدوى، وآخرين، عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانٍ وأملاك عامة.

ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تدعو لتعطيل أحكام ومواد الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وترويع المواطنين، والشروع فى القتل، ومقاومة السلطات، واستعراض القوة، وقطع الطريق العام، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص، وإتلاف الممتلكات العامة، وتخريب أملاك المواطنين، والقتل العمد والشروع فى القتل.