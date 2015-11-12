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جهات التحقيق تستدعى الضباط المشاركين فى تصفية الإرهابى أشرف الغرابلى

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جهات التحقيق تستدعى الضباط المشاركين فى تصفية الإرهابى أشرف الغرابلى جهات التحقيق تستدعى الضباط المشاركين فى تصفية الإرهابى أشرف الغرابلى
أمرت جهات التحقيق المختصة باستدعاء الضباط المشاركين فى واقعة تصفية المتهم أشرف الغرابلى أحد أخطر العناصر الإرهابية، والمتهم فى عدد من قضايا الإرهاب على رأسها "أنصار بيت المقدس" و"تفجير معبد الكرنك"، والذى نجحت الأجهزة الأمنية فى تصفيته عقب مطاردة مثيرة انتهت بمقتله بمنطقة المرج.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن جهات التحقيق أمرت باستدعاء الضباط المشاركين فى تصفية الإرهابى أشرف الغرابلى، مؤكده أنه متهم رئيسى فى العديد من قضايا الإرهاب على رأسها انصار بيت المقدس، وتفجير معبد الكرنك، ومقتل اللواء محمد مبروك، وذلك للاستماع لأقوالهم حول ما تم خلال مطاردته وخاصة أنه هارب من العديد من القضايا التى تم الفصل فيها وعدد من الوقائع التى مازالت قيد التحقيقات.

كان قطاع الأمن الوطنى قد رصد تردد المتهم على منطقة المرج بالقاهرة، وعلى الفور تم التنسيق والاشتراك مع كل القطاعات الأمنية متمثلة فى قطاع الأمن العام والمركزى ورجال العمليات الخاصة لاستهداف المتهم وضبطه، إلا أنه بادل القوات إطلاق النار فى مطاردة انتهت بمقتله.

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