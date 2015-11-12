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وزير الرى يتفقد إجراءات حماية طابا ونويبع من أخطار السيول

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وزير الرى يتفقد إجراءات حماية طابا ونويبع من أخطار السيول وزير الرى يتفقد إجراءات حماية طابا ونويبع من أخطار السيول
أجرى الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمرافقة العميد جمال مهدى مدير عام الطرق، ونائب عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمتابعة أعمال الحماية والاستفادة من مياه السيول بطابا ونويبع، التى تضرب محافظة جنوب سيناء كل عام.

وتفقد "مغازى" أعمال حماية مدينة نوبيع من أخطار السيول، كما تفقد طريق وادى وتير غير الممهد بسبب السيول، خاصة 25 كيلو بداية من نوبيع، مما يعقوق الوصول إلى أماكن الأعمال الجارى تنفيذها فى الوقت الحالى، وكذلك أعمال إنشاء البحيرات وحواجز التوجيه وسدود ومجارى تصريف مياه ومعابر أسفل الطرق.

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