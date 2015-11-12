ميدو عن تصريحاته تجاه صلاح: ' في الجبان وفي المنفسن.. واللي عايز يفهم الحقيقة '

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي، أن تصريحاته تجاه محمد صلاح نجم روما الإيطالي ومنتخب مصر لا تعني الانتقاص من قدراته.

ميدو كان قد صرح في برنامج تليفزيوني، أن صلاح رغم أنه لاعب رائع، إلا أنه يفتقد للشخصية القوية خارج الملعب". "طالع التفاصيل"

وفي هذا الصدد، كتب ميدو عبر حسابه الشخصي على "تويتر": " من الطبيعي عندما تدلي برأيك في أي موضوع أن يتجادل الجميع عن ما قلته خاصة إذا كنت مثلي تقول رأيك بصراحة ولا تخاف من أحد"

ميدو أتبع "هناك الجبان الذي سينتظر ليرى رأي الأغلبية ثم يسير وراءه، وهناك من سيأخذ التصريحات على أنها غيرة، وهناك أيضا من سيصرح بأي شيء للإعلام ويورط نفسه في كلام لم يقصده، وأخيرا هناك من سيحاول فهم الغرض الحقيقي من التصريحات".

وأضاف "الكاريزما هي أن يجعل الشخص من نفسه محل اهتمام جميع الناس، حتى من هم ليسوا في مجاله".

وضرب ميدو المثال بريفالدو وديفيد بيكام، إذ أن الأول لاعب رائع لكنه لم يكن يملك الكاريزما التي كان يملكها بيكام رغم أنه أقل مهارة منه بشكل كبير".