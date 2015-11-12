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حمدي زكي يسجل في فوز الأهلي على سيراميكا كيلوباترا وديا

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حمدي زكي يسجل في فوز الأهلي على سيراميكا كيلوباترا وديا حمدي زكي يسجل في فوز الأهلي على سيراميكا كيلوباترا وديا

سجل محمد حمدي زكي أول أهدافه بقميص الأهلي وديا في فوز الشياطين الحمر على سيراميكا كيلوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما صباح الخميس بالتتش.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا لا بأس به في ملعب مختار التتش.

وتقدم الأهلي في الشوط الأول بهدف حمدي زكي في الدقيقة 13 من الشوط الأول الذي شهد حصول سيراميكا كيلوباترا على ضربة جزاء لكن القائم تصدى لها.

وفي الشوط الثاني سجل رمضان صبحي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 50 من ضربة جزاء قبل أن يضيف البديل عماد متعب الهدف الثالث في الدقيقة 75.

وقبل نهاية المباراة سجل سيراميكا كيلوباترا هدفه الوحيد.

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