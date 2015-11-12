في الجول يكشف.. هل رد محمد صلاح على تصريحات ميدو؟

ذكرت بعض التقارير الصحفية أن جناح روما الطائر محمد صلاح مستاء جدًا من التصريحات التي أدلى بها مدرب الإسماعيلي أحمد حسام "ميدو" حيث وصف الأخير صلاح بأنه لا يملك كاريزما. فهل هذه التقارير حقيقية؟

هناك تقارير كذلك أكدت أن جناح تشيلسي السابق أخبر العديد من زملائه في معسكر منتخب مصر أنه حزين للغاية من هذه التصريحات.

وللتوصل لحقيقة هذا الأمر تواصل FilGoal.com مع مصدر مقرب للغاية من صلاح.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن صلاح منذ أصيب لم يتحدث مع زملائه في المنتخب إذ أغلق هاتفه الشخصي لفترات طويلة ليبتعد عن كل الأجواء المحيطة.

المصدر كذلك أكد أن تركيز محمد صلاح حاليا العودة للملاعب في أسرع وقت ومساعدة فريقه على التأهل للدور المقبل من دوري أبطال أوروبا.

ويأمل صلاح أن يلحق بمباراة باتي بوريسوف على ملعب الأوليمبكو الشهر المقبل.