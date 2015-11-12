تقرير في الجول - مراكز دمرت فرقها لحقبة من الزمن

فريق عظيم يضم الأفضل في العالم وبين هؤلاء لاعب واحد ضعيف المهارة في مركز مهم يدمر مجهود الجميع.. جالاكتيكوس ريال مدريد عانى بين ضعف الدفاع تارة وضعف محور وسط الملعب تارة أخرى، أما برشلونة فكانت حراسة المرمى أزمته الأزلية.

على مدار التاريخ شكلت مراكز بعينها أزمات في فرق كبيرة، وكانت سببا في خسارتهم بطولات كثيرة.

في هذا التقرير، يرصد لكم FilGoal.com فرقا عانت من ضعف مركز بعينه لحقبة كبيرة من الزمن، حتى وصل لهم منقذهم.

حراس برشلونة

حراسة المرمى كانت صداعا في رأس جمهور برشلونة بجميع الأزمنة.

أندوني زوبيزاريتا حرس عرين برشلونة في الفترة من 1986 إلى 1994 وبفضل تألقه أصبح واحدا من أساطير النادي.

لكن ماذا بعد اعتزاله؟ دخل برشلونة في أزمة كبيرة مع هذا المركز.

برشلونة استقدم فيتور بايا الحارس البرتغالي الممتاز، لكنه لم يكن موفقا مع البلوجرانا ولم يستمر سوى لموسمين فقط، قبل عودته إلى بورتو.

روشتو الحارس التركي أيضا كان أحد حلول برشلونة في 2003، ورغم أنه كان حارسا عملاقا في بلاده إلا أنه لم ينجح أيضا في برشلونة.

برشلونة وجد ضالته في النهاية مع فيكتور فالديز الذي لعب لأول مرة مع الفريق الأول في عام 2002، ومن هنا بدأ جمهور برشلونة يشعر بالأمان على مرماهم بعد سنوات من القلق.

ظهير أيمن الزمالك

لم يكن مركز الظهير الأيمن مشكلة للزمالك تاريخيا، لكن مع رحيل أحمد صالح وإبراهيم حسن في عام 2004 وجد الفريق الأبيض نفسه في ورطة.

حقيقة الأمر أن الزمالك ظل يعاني من مركز الظهير الأيمن لحقبة طويلة من الزمن، لم تنته إلا بظهور الثنائي حازم إمام وعمر جابر.

البداية كانت بأحمد سمير قبل احترافه، ووصل الأمر بالزمالك لأن أشرك صانعي اللعب يوسف حمدي وسامح يوسف في مركز الظهير الأيمن!

والأسوأ أن الزمالك في فترة من الفترات لجأ لعمرو الدسوقي الذي كان أحد نجوم الدفاع في المصري ومنتخب مصر، وكان عائد لتوه من فترة احتراف في تركيا.

الزمالك لم يضم الدسوقي للعب كمدافع، لكن للعب كظهير أيمن، وبالفعل اختبروه في مباراة ودية قبل التعاقد الرسمي، لكنه بطبيعة الحال لم ينجح لأنه ليس مركزه الأصلي.

هكذا أيضا تعامل الزمالك مع مظهر عبد الرحمن مهاجم موناكو الذي كان يرغب النادي الأبيض في ضمه كظهير أيمن.

أسماء أخرى مرت على هذا المركز أمثال أحمد حسام الذي كان نقطة التحول في فوز الأهلي على الزمالك في نهائي كأس مصر 2007 فور نزوله، وأحمد غانم سلطان الذي مازال اسمه دائم الذكر على لسان جمهور الزمالك.

ومن الطرائف، أن دراجوسلاف مدرب الزمالك السابق، لجأ لإشراك وائل القباني "الليبرو" في إحدى مباريات القمة أمام الأهلي كظهير أيمن بسبب مشاكل هذا المركز.

محور ميدان ريال مدريد

بعد فترة رائعة لريال مدريد كان فيها ميكاليلي وريدوندو عماد متوسط ميدان الفريق، وجد الميرنجي نفسه مضطرا لإشراك ديفيد بيكام وجوتي معا في هذا المركز.

التجربة فشلت بطبيعة الحال، وكان الحل من أريجو ساكي الذي تولى منصب المدير الرياضية لريال مدريد لستة أشهر فقط.

أريجو ساكي ضم توماس جرافيسين من إيفرتون وأكد أنه سيكون أفضل قاطع للكرات في العالم خلال ثلاثة أشهر.

جرافيسين لم يفلح ولم يقنع، وكان الحل في بابلو جارسيا.

ريال مدريد دخل السوق الصيفي بتحول فكري، فإن كان نجوم العالم لا ينسجمون في الدوري الإسباني، فإذن الحل هو ضم نجوم الليجا.

وفي شحنة صفقات، ضم ريال مدريد بابلو جارسيا وديوجو وجوليو بابتيستا، لكنهم لم يفلحوا جميعا وبقي المركز يمثل غصة في حلق جمهور ريال مدريد.

الحل التالي كان في مامادو ديارا وإيمرسون ثم لاسانا ديارا.

صفقة "لاس" لم تكن عادية، فلاسانا ديارا وصل ريال مدريد في نفس توقيت صفقة كلاس يان هونتيلار على أمل أن يفلح الفريق في قيدهما معا أوروبيا.

بيادج مياتوفيتش المدير الرياضي لريال مدريد حينها اكتشف وقتها أنه لا يمكن قيد إلا لاعب واحد أوروبيا، وبعد تلك الحادثة أقيل مياتوفيتش.

شحنة الصفقات فشلت ولكن الحل وصل إلى أذهان ريال مدريد أخيرا مع قدوم جوزيه مورينيو.

ريال مدريد استقدم سامي خضيرا وشابي ألونسو ليكونا هما أنسب حل لهذا المركز.

مهاجمو أرسنال

يوما ما كان هجوم أرسنال يتكون من تييري هنري، دينيس بيركامب، ومارك أوفرمارس وأيان رايت.

مع الانتقال من "هايبوري" إلى ملعب "الإمارات" اضطر أرسنال لانتهاج سياسة جديدة في بيع نجومه وعدم القدرة على الاحتفاظ بالمهاجم الرائع في كل موسم.

إيمانويل أديبايرو وروبن فان بيرسي نجمان سطعا مع أرسنال في الهجوم، لكنهم اضطروا إلى بيعهما، وليبقى أرسنال مع مهاجمين من نوعية نيكولاس بندتنر وإدورادو دا سيلفا الذي منعته الإصابة من التألق.

ثم أخيرا أوليفيه جيرو ذلك اللاعب الذي حير العالم بمستواه المرتفع حينا، وفي الأرض بكثير من الأحيان.

جمهور أرسنال في كل موسم يسمع عن صفقات محتملة من نوعية كريم بنزيمه وجونزالو هيجواين، لكنه مازال يتساءل متى سيملك المهاجم الذي يتوج مجهود زملائه ويترجمها إلى أهداف.

صانع ألعاب الأهلي

بعد فشل رضا عبد العال مع الأهلي، لجأ النادي الأحمر للأطراف وألغى فكرة صانع الألعاب الكلاسيكي.

الأهلي لجأ للاعتماد على الأجنحة أمثال خالد بيبو ووائل رياض، وفي وسط الطريق قبل الوصول إلى محمد أبو تريكة، لجأ الأهلي لأسماء من نوعية بينيو، كاستيو وإيفيلينو، لكن كل تلك الحلول فشلت.