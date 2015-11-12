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عماد حمدى: الإسماعيلي سبب انضمامي للمنتخب الأوليمبي

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عماد حمدى: الإسماعيلي سبب انضمامي للمنتخب الأوليمبي عماد حمدى: الإسماعيلي سبب انضمامي للمنتخب الأوليمبي

أكد عماد حمدي مدافع الإسماعيلي أن فريقه الجديد هو سبب انضمام لمنتخب الأوليمبي.

وعبر حمدي عن سعادته بالاستدعاء للمنتخب، مبديا امتنانه للإسماعيلي الذي منحه الفرصة للظهور بشكل جيد هذا الموسم.

عماد حمدي انضم للإسماعيلي قادما من المنصورة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال عماد في تصريحات لـ FilGoal.com: "فضلت الإسماعيلي على العديد من العروض وتوقعت أن يكون هو بوابتي للمنتخبات الوطنية، ولقد تحققت رؤيتي".

وأضاف "سجلت هدفا في المباراة السابقة أمام حرس الحدود، وسيبقى هذا الهدف غاليا بالنسبة لي نظرا لأنه الأول لي بطولة الدوري".

وكان اللاعب قد تألق مع الدراويش منذ ضمامه فى دورة شمال إفريقيا ثم في مباريات الدورى الرسمية .

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