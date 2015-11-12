لو بتعانى من ضعف الخصوبة وقلة التبويض.. الحل فى الإبر الصينية

تعانى نسبة كبيرة من السيدات من ضعف الخصوبة وقلة التبويض، ويكون الحل الوحيد لعلاج السبب تعاطى بعض الأدوية لتحفيز البويضات.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة" ديلى ميل" البريطانية، فإن الإبر الصينية تعد الحل الأفضل للنساء لتحسين التبويض وتحفيز الخصوبة، والخيار الأول فى علاج العقم، حيث إن الإبر الصينية، تساعد على تدفق الدم فى الحوض وتحسن بطانة الرحم، وتجعلها أقوى وأكثر قدرة على تحمل الحمل.

وأظهرت الأبحاث أن الإبر الصينية تكون فعالة فى تحفيز التبويض فى النساء اللاتى يعانين من ضعف التبويض، كما أنها تخفف آلام الطمث، وتساعد على الاسترخاء العميق فى حالة الشعور بالتوتر والقلق. وأوصى التقرير باستخدامها للنساء والرجال الذين يرغبون فى تحسين الخصوبة.

وأشار التقرير إلى أن الإبر الصينية لها العديد من الاستخدامات الأخرى، حيث إنها وسيلة فعالة لتقليل أعراض الشيخوخة المبكرة، وتساعد على تحفيز الدم للوصول لبعض المناطق التى يتدفق بها الدم بنسبة قليلة. وأوصى المتخصصون باستخدام هذه الإبر فى العلاج.