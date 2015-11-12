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للمرة الأولى.. اختبار جديد يكشف سرطان المبيض فى مرحلة مبكرة

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للمرة الأولى.. اختبار جديد يكشف سرطان المبيض فى مرحلة مبكرة للمرة الأولى.. اختبار جديد يكشف سرطان المبيض فى مرحلة مبكرة
سلطت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، الضوء على اختبار جديد يمكن من خلاله الكشف عن سرطان المبيض فى مرحلة مبكرة للمرة الأولى، حيث طور العلماء طريقة لتشخيص المرض قبل فوات الأوان وقبل ظهور الأعراض أيضاً.

وصرح العلماء أن هناك أكثر من 7000 امرأة فى المملكة المتحدة البريطانية يصبن بسرطان المبيض كل عام، لافتين إلى أن ثلاث أرباعهن لديهن النوع الشرس، كما أن 85% منهن انتشر لديهن السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم مما يجعل من الصعب السيطرة عليه.

واكتشف علماء نمساويون اختبارا حديثا يعتمد على أخذ السائل من الرحم، يمكن أن يعطى إنذارا مبكرا للمرأة التى تحمل الجينات التى تزيد من خطر الإصابة بمرض سرطان المبيض.

وأوضح العلماء أن هذا يتم عن طريق البحث عن 16 نوعا من الجينات المرتبطة بسرطان المبيض، وأهمهم جين “TP53”، الذى يسمى "الجين الحارس" الذى يقتل عادة الخلايا التالفة، وعندما يتم العثور على تغيرات فى هذا الجين فإنه يعنى أن الأورام تنمو مع الجينات، ويكون الجين الحارس غير قادر على قتل الخلايا غير صحية.

ولتأكيد نتائج البحث، تم اختبار 65 امرأة، وتعرف العلماء على سرطان المبيض فى وقت مبكر، لدى 80% من النساء.

وأضاف الدكتور بول سبيسر من جامعة فيينا الطبية، أن الاختبار الحديث يعد طفرة مميزة للكشف عن سرطان المبيض مع عدم وجود أعراض.

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