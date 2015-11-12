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العثور على سيارة ضابط شرطة وسلاحه الميرى المسروقين بالشرقية

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العثور على سيارة ضابط شرطة وسلاحه الميرى المسروقين بالشرقية العثور على سيارة ضابط شرطة وسلاحه الميرى المسروقين بالشرقية
أكد مصدر أمنى بالشرقية أنه تم العثور على سيارة ضابط الشرطة الذى اعترضه مجهولون وسرقوا سيارته وسلاحه الميرى بطريق أم الزين دائرة مركز الزقازيق.

وكان الضابط "محمد.م.ف" بقسم الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، تعرض لحادث سرقة، مساء أمس، أثناء عودته من قريته تل مسمار مركز الزقازيق، بعد تقديمه واجب عزاء لأحد أقاربه بقرية النخاس، فاعترضه مجهولون بحوزتهم أسلحة آلية، بالقرب من طريق بنى شبل، وتمكنوا من سرقة سيارته الملاكى وسلاحه الميرى وهاتفه المحمول ولاذوا بالفرار، ورفض الضابط تحرير محضر بالواقعة.

وقال عدد من أهالى قرية تل مسمار، إن الضابط له شقيق استشهد أثناء تأدية عمله بالعريش العام الماضى وأنه من الشخصيات المحبوبة بالقرية، وأنهم ناشدوا أكثر من مرة الأجهزة الأمنية بمركز الزقازيق لشن حملات أمنية خاصة بطريق بنى شبل أبوعريضة لتعدد بلاغات السرقة، ووجود لصوص فى هذا المكان يروعون المارة.

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