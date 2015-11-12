بالصور.. افتتاح قاعة مؤتمرات مجهزة لتدريب معلمى مواد اللغات بأسوان

فى حضور لفيف من قيادات التربية والتعليم وهيئة التدريس وأولياء الأمور وبعض القيادات الشعبية بمركز إدفو وأسوان، افتتح محمد حواتى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، قاعة حورس للمؤتمرات بمجمع مدارس اللغات الرسمية بمدينة إدفو.

ومن المقرر أن تخدم القاعة كافة المدارس بإدارة إدفو التعليمية بصفة عامة ومدارس اللغات على مستوى المحافظة بصفة خاصة، حيث تضم قاعة اجتماعات مجهزة لإقامة الدورات التدريبية وورش العمل.

وعلى هامش افتتاح قاعة التدريب، شهد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان والوفد المرافق له حفلا فنيا تخلله عدة فقرات، حيث بدأ الحفل الطلابى بعزف السلام الوطنى، وقدم الطلاب والطالبات أمام الحضور فقرات فنية وترفيهة وغنائية وفلكلورية حازت إعجاب الحاضرين، وتكريم الطلاب المتفوقين فى كافة الأنشطة، وافتتاح بعض التجديدات فى رياض الأطفال والتى شملت إنشاء مظلات وألعاب جديدة.

من جانبه، أبدى وكيل وزارة التربية والتعليم إعجابه بالأداء المتميز للطلاب والطالبات والمدرسين بمجمع لغات إدفو.

وصرح البدرى هاشم مدير إدارة مجمع اللغات الرسمى بادفو لـ"اليوم السابع"، اليوم بأن مجمع اللغات بإدفو صرح تعليمى بشمال محافظة أسوان ويضم 700طالب وطالبة على مستوى أربع مراحل تعليمية هى رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية والمرحلة الثانوية.

ولفت إلى أن قاعة حورس للمؤتمرات التى تم افتتاحها تكلف إنشاؤها حوالى 16 ألف جنيه وتتسع لحوالى 200 شخص ومزودة بأحدث الأجهزة والمستلزمات التدريبية لعقد أى مؤتمرات تخص العملية التعليمية وهى مفتوحة أمام إقامة الأنشطة التدريبية، واستضافة الاجتماعات والمؤتمرات سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ليس فقط لمجمع اللغات بادفو بل تخدم كافة المدارس والإدارة التعليمية بإدفو، وتهدف لخلق البيئة التعليمية المناسبة فى مجال التطوير والتدريب، حيث تعد هى الأولى من نوعها بمدارس إدفو وشمال محافظة أسوان.

وأكد مدير مجمع اللغات الرسمى بإدفو أنه سيطبق فى قاعة المؤتمرات برنامج التعليم أولا وكذلك تطبيق برنامج تدريبى لرفع كفاءة معلمى الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية على مستوى الإدارة التعليمية بمركز إدفو ومستوى مديرية التربية والتعليم بأسوان بدلا من السفر لجامعات خارج المحافظة، لتلقى هذه التدريبات، مما يوفر عليهم عناء مشقة السفر وزيادة قدرتهم على التحصيل.



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