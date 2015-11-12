حرب تكسير عظام بين "الجمل" و"حجازى" و"بصلة" بالدائرة الأولى فى بورسعيد

تشهد الدائرة الأولى فى بورسعيد، والتى تضم الشرق والعرب وبورفؤاد، حرب تكسير عظام بين طه الجمل، النائب السابق، والشهير بصديق المرضى، ونائب العلاج، وبين عبد الرحمن بصلة، عضو نقابة الصحفيين الذى يتبنى القضايا الشائكة التى تمس المواطن البسيط، والدكتور محمود حجازى، أمين حزب النور السلفى، الذى يعتمد على الكتلة التصويتية للسلفيين بمدينة بورفؤاد والعرب والشرق.

أما الدكتور رشيد عوض، أمين حزب الوسط المستقيل، وعضو مجلس الشعب السابق، ويخوض الانتخابات مستقلا ويحمل أجندة اقتصادية تهدف لتطوير ميناء شرق بورسعيد، ويعتمد رشيد كلية على العاملين بهيئة قناة السويس.

كما يدخل المنافسة إيهاب ضاحى "المستقل"، وعضو مجلس الشعب السابق، الذى يحظى بأصوات أهله وعشيرته من أبناء الصعيد المتمركزين بحى العرب الشهير.

وفى نفس السياق، يشتد الصراع بين المهندسة أمينة العمرى المرشح "المستقل" والشهيرة بـ"المرأة الحديدية" التى تعتمد على الكتلة التصويتية للشباب بمسقط رأسها بورفؤاد، بعد إن رفضت الانضمام، للأحزاب لخوض انتخابات البرلمان.