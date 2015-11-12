خصم يومين من راتب 34 موظفا بوحدة محلية بسمنود لتركهم للعمل

قرر المحاسب رمضان عيد رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية،خصم يومين من راتب 34 موظفا بالوحدة المحلية بقرية ميت عساس لتركهم العمل.

كما قرر رئيس المدينة خصم يوم من راتب القائم بأعمال القسم الهندسي لتقاعسه في عمله ، كان رئيس مدينة سمنود قد قام بجولة مفاجئة للوحدة المحلية بقرية ميت عساس لمتابعة سير العمل.

وفوجئ رئيس المدينة ترك 33 موظفا للعمل وتقاعس عبد الله درويش القائم بأعمال القسم الهندسي بالوحدة وتم إحالتهم للشئون القانونية.

ورفع رئيس المدينة، تقرير بالوقائع إلى سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية.

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