كيف تكونين جميلة في عين زوجك أثناء الحمل؟

جسد المرأة الحامل وبشرتها، دائماً ما تطرأ عليها تغييرات في فترة الحمل، لكن الذكاء هو، كيف تستغله لصالحها، وتزيد من جمالها في عين زوجها؛ فالكثير من الرجال يجذبهم منظر المرأة الحامل، لكن «الناعمة».

سالي محمود، خبيرة الإتيكيت، تقدم لكِ أهم النصائح والأساليب، التي يجب عليكِ المحافظة عليها؛ كي تكوني دائماً أنثى وجميلة في عين زوجك:

• تجنبي العصبية والصراخ؛ لأن ذلك ينقص من أنوثتك، ويوتر زوجك؛ ما يجعله يكره هذه الفترة.

• لا تبالغي في متطلباتك، أو إهمال متطلبات زوجك والتعذر بالحمل، وتذكري دائماً أنه يجب على المرأة الحامل الحركة؛ لأن ذلك يساعدك في ولادتك.

• لا تتمادي في تفليج رجليك أثناء المشي «مشية البطريق»، خاصة في المنزل وأمام زوجك.

• حاولي الجلوس برقة، ولا تفلجي بين رجليكِ في الجلوس أيضاً؛ لأن هذا المنظر يقزز من أنوثتك، وينقصها أمام زوجك.

• لا تظهري استياءك من شكلك أو وزنك، فهذا ينبه ربما لأشياء لم يكن متنبهاً لها.

• تحدثي معه جنينك بنعومة ورقة، فذلك يحنن قلب زوجك، ويشعره بأنوثتك وأمومتك أكثر فأكثر.

• اعرفي ما يناسبك من الأغذية، التي تزيد من طاقتك وجاذبيتك، ولا تزيد من السمنة، فمثلاً، تناول كوب من عصير الحمضيات، وحبة كيوي يومياً؛ يزيد من إشراق نضارة وجهك وابتهاجه.

• مارسي رياضة الحمل المناسبة في البيت، بعد استشارة الخبير، إذا لم تستطيعي الاشتراك في نادٍ.

• تجنبي تشققات الجلد باستخدام الكريمات والمرطبات الخاصة للتشققات في هذه الفترة.

• حاولي اختيار قَصة شعر قصيرة ومناسبة لنوعية نعومة شعرك؛ كي تغيري شكلك وتضيفي أنوثة من نوع آخر أمام زوجك في هذه الفترة، كما أن الشعر الطويل يحتاج لعناية مجهدة منك، خاصة أن هناك الكثير من الحوامل يعانين من تساقط الشعر بغزارة في هذه الفترة، وهذا المنظر قد يضايق نفسيتك وبالتالي زوجك.

• نظفي وجهك وحافظي عليه دائماً نضراً وبهيجاً.

• قلمي أظفارك بعناية، ففي فترة الحمل تعاني المرأة من تكسر وتشقق أظفارها بكثرة، وأكثري من شرب الماء؛ لتقوية الأظفار ولصحتك.

• اختاري مكياجاً زاهياً مشعاً بألوان الصيف والربيع، التي تناسب ما ترتدينه من قصات ناعمة وقصيرة؛ كي تزيد من ابتهاجك في عينيه.

• تجنبي التقيؤ أمام زوجك، وحافظي على تنظيف أسنانك واستخدام معطرات الفم طيلة الوقت.

• حاولي الاستعانة بصالون تجميل نسائي؛ لمساعدتك على نزع الشعر.

• اختاري أوضاع جماع مناسبة مع زوجك للحمل، لا يتنبه فيها لكبر بطنك خاصة في الشهور الأخيرة؛ لأن هناك بعض الأزواج الذين يتخوفون على الأجنة أو يشمئزون من كبر البطن.