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صور| محافظة الشرقية يكرم الطلاب المتفوقين والمدرسين المتميزين

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صور| محافظة الشرقية يكرم الطلاب المتفوقين والمدرسين المتميزين صور| محافظة الشرقية يكرم الطلاب المتفوقين والمدرسين المتميزين

تكريم الطلاب المتفوقين بالشرقية

قام الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية ونائبه اللواء سامي سيدهم ، وخالد جعفر مدير إدارة غرب الزقازيق التعليمية، بتكريم الطلاب المتفوقين بالمرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية على مستوى محافظة الشرقية، كما تم تكريم عدد من مديري المدارس المتميزين وعلى راسهم نجاة رشاد مديرية مدرسة الاعدادية بنات نظراً لتمزيها في إدارة العملية التعليمية .
> وحيث بدأ الحفل، بعزف السلام الوطني وتقديم ببعض العروض الفنية وتقديم الأغاني الوطنية بمشاركة عدد من الطلاب
> من جانبه   أعرب خالد جعفر مدير عام إدارة غرب التعليمية عن سعادته بحضور القيادات التنفيذيه الحقل،وأضاف جعفر، أن هذا التكريم سيدفع الطلاب والمدرسين لمزيد من التفوق والتقدم.

 

 

 

 

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