إصابة سائق في مشاجرة بالأسلحة النارية في سوهاج بسبب المرور

أصيب مواطن في مشاجرة بسبب اولوية المرور بسوهاج‎.

وكانت مديرية أمن سوهاج، برئاسة اللواء أحمد أبو الفتوح، تلقت إخطارًا من مركز شرطة جرجا من سائق يدعى “وجية ج.” 26 سنة ويقيم بناحية المشاودة بقيام كلاً من “جرجس م.” 24 سنة سائقا – مصاباً بجرح قطعي بالعضد الأيمن، و”الأمير ز.” 31 سنة سائق بالتعدي عليه وإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري كان بحيازتهما بقصد التهديد بسبب أولوية المرور بالطريق.

بمواجهة المشكو في حقهما أنكرا ما نسب إليهما، وأتهما المبلغ بالتعدي عليهما بالضرب وأحداث إصابه الأول وإطلاق أعيرة في الهواء من سلاح ناري كان بحيازته بقصد التهديد، وبالانتقال والفحص عثر على 3 فارغ عيار 9 مم أمكن التحفظ عليهم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط السلاح المستخدم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9673 جنح المركز لسنة 2015 وبالعرض علي النيابة العامة قررت حجز الشاكي 24 ساعة لحين ورود تقرير تحريات المباحث عن الواقعة.