مرور أبوظبي : حجز المركبة شهرا للتجاوز من كتف الطريق

أكد العقيد حمد مبارك بن عثعيث العامري مدير إدارة مرور العاصمة في مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي تسجيل ستة آلاف و/ 287 / مخالفة على مركبات تجاوزت كتف الطريق خلال 10 شهور ماضية من العام الجاري في إمارة أبوظبي.

وأوضح أنه يتم تطبيق المادتين 8 و 16 من قانون السير والمرور في حالة تجاوز كتف الطريق بصورة تشكل خطرا على الجمهور.. موضحا أن المادة الأولى تنص على مخالفة بألف درهم و 12 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة شهر واحد فيما تنص الثانية على غرامة 600 درهم وست نقاط مرورية في حال التجاوز من كتف الطريق.

وأضاف أنه في حال ارتكاب السائق المخالفة للمرة الأولى فأنه يطلب منه تعهدا بعدم تكرار ذلك والسماح باستبدال الحجز بالغرامة المالية ..

ونوه بأنه عند تكرار المخالفة يحال السائق للنيابة وذلك حسب نص المادة 57 من قانون السير والمرور مع اعتبار العودة لارتكاب المخالفة نفسها خلال سنة من ارتكابها ظرفا مشددا بحكم المادة.

وأكد العامري أن التجاوز من كتف الطريق يمثل ظاهرة خطيرة على حياة الأشخاص ومستخدمي الطريق ..مشيرا إلى أن هذا النوع من التجاوزات يتم رصدها من خلال أجهزة الرقابة الآلية على الطرق بجانب الرقابة المكثفة من قبل الدوريات المرورية ومباحث المرور على الطرق الداخلية والخارجية لضبط المتجاوزين داعيا قائدي المركبات الى الالتزام بقانون السير والمرور لتوفير سلامتهم أولا.

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